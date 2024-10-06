Kocaeli Kitap Fuarı'nda Psikoloji ve Edebiyat Üzerine Söyleşiler Gerçekleşti - Son Dakika
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Psikoloji ve Edebiyat Üzerine Söyleşiler Gerçekleşti

Kocaeli Kitap Fuarı\'nda Psikoloji ve Edebiyat Üzerine Söyleşiler Gerçekleşti

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Psikolog Dr. Acar Baltaş, hayata karşı tutumun önemini vurguladı. Yazar Hayati İnanç ise Türkçe ve edebiyat üzerine düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, oyuncu Aydan Şener, kadın sorunları ve güzellik algısı üzerine konuştu.

06.10.2024 09:46  Güncelleme: 09:53
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Kitap Fuarı'nda gerçekleşen söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Psikolog Dr. Acar Baltaş, "Hayat karşısındaki tutumumuz bizi belirler. Mesele iyimser olmak değil. İyimserlik, zannedildiği kadar iyi bir şey de değil. Bir miktar kaygı hayatı uzatıyor. Dolayısıyla olumlu tutum önemli. En olumsuz durumda bile 'Şu anda iyi olan ne?' sorusu önemli. Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduklarına odaklan" dedi.

Farklı alanlardaki söyleşi programları ve imza etkinlikleriyle düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, birçok yazar, edebiyatçı, akademisyen ve entelektüel isim kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk gününde, birbirinden önemli isimler Akçakoca Konferans Salonu'nda söyleşi düzenledi. Yazar Hayati İnanç, Psikolog Dr. Acar Baltaş ve oyuncu-yazar Aydan Şener, düzenlenen oturumlarda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"Hayata Şiirden Bakmak" adlı söyleşisiyle sevenleriyle buluşan Yazar Hayati İnanç, Türkçe'nin yeterince anlaşılmadığını ve bu nedenle kütüphane kültürünün oluşması gerektiğini söyledi. İnanç, "Fatih'te Millet Yazma Eser Kütüphanesi var. 35 bin kitap var içinde, fakat okumuyoruz. Bizim edebiyatımız çok zengin. Kaynak problemimiz yok, idrak problemimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlara güvenmezseniz sürekli diken üzerinde yaşarsınız"

Kitap Fuarı'nın bir diğer konuğu olan Psikolog Dr. Acar Baltaş ise hayal kırıklıkları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Baltaş, "İnsanlara güvenirseniz mutlaka hayal kırıklığına uğrarsınız. İnsanlara güvenmezseniz sürekli diken üzerinde yaşarsınız. Güvenmek, yeni yollar denemek ve gelişmek için fırsatlara açık olmak demektir. En kritik olan ise güven, her türlü ilişkide hızı artırır. Güvensizlik varsa, özel hayatta da iş hayatında da kontrol vardır" diye konuştu.

"Bir miktar kaygı hayatı uzatıyor"

Enerjimizi nereye yönlendirirsek, hayatın orada gelişeceğini belirten Baltaş, "Enerjimizi kendimizi ya da şartları suçlamaya yönlendirdiğimizde kurban rolünü seçer ve kozamızı kalınlaştırırız. Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana yönlendirmemiz lazım. Hayat karşısındaki tutumumuz bizi belirler. Mesele iyimser olmak değil. İyimserlik, zannedildiği kadar iyi bir şey de değil. Bir miktar kaygı hayatı uzatıyor. Dolayısıyla olumlu tutum önemli. En olumsuz durumda bile 'Şu anda iyi olan ne?' sorusu önemli. Durumu değiştirmek istiyorsan, sahip olduklarına odaklan. Durumu değiştirecek kaynak, sahip olduklarındır" şeklinde konuştu.

"Benim için güzellik iyi kalpli olmak demek"

Oyuncu ve yazar Aydan Şener ise "Kadına Dair" adını verdiği kitabıyla ilgili konuştu. Şener, kendisini takip edenlere kitap yazmasının ana nedenlerini anlattı. Şener, "Kitabımda, kadınların sorunlarından hayvan haklarına; kariyerim boyunca yaşadıklarımdan özel hayatıma kadar geniş bir yelpazede duygu ve düşüncelerimi kaleme aldım" ifadelerini kullandı. Günümüzde değişen güzellik algısına da değinen Şener, "Benim için güzellik, iyi kalpli olmak demek. İnsanın iç güzelliği mutlaka yüzüne de yansıyor. Ayrıca güzellik zarafetle birleştiği zaman anlamlı oluyor. Pozitif olmak, insanları, hayvanları ve doğayı sevmek gerekiyor. Pozitif olmak, aklı başında hareket etmek, jest ve mimiklerle süslemek, kendimizi geliştirmek güzelliğimize güzellik katıyor" dedi.

Yazarlara, konuşmalarının sonunda, Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'nin tanıtımı için hazırladığı "Havadan Fotoğraflarla Kocaeli" adlı kitap hediye edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Kitap Fuarı'nda Psikoloji ve Edebiyat Üzerine Söyleşiler Gerçekleşti - Son Dakika

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