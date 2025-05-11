Kocaeli\'nde 96 Yeni İtfaiye Personeli Göreve Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayan 96 yeni itfaiye personeli, zorlu görevler için hazır kıta bekliyor.

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM eğitmenleri, göreve yeni başlayan 96 itfaiye personeline yangına müdahale teknikleri, trafik kazalarında teknik kurtarma, çökmüş yapılarda arama kurtarma eğitimi, asansörden teknik kurtarma, yüksek açı kurtarma, ilk yardım eğitimi ve kimyasal olaylara müdahale eğitimleri verildi. Ayrıca personeller, özel oluşturulan eğitim pist ve parkurunda itfaiye araçları ile güvenli sürüş, olay yerine intikal ve tabyalama, pompa sistemleri ve kullanım esasları başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler aldı. - KOCAELİ