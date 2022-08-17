Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı

17.08.2022 04:19
Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler saat 03.02'de anıldı.

Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler saat 03.02'de anıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler saat 03.02'de anıldı. Kavaklı Sahili'nde bulunan alanın önünde toplanıldı. Hayatını kaybeden tüm deprem şehitleri için dualar edildi. Duanın ardından çelenk bırakma merasimi gerçekleştirildi. Etkinliğin sona ermesiyle Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre. Ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, bizim yakınlarımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yıldan sonra saat yine 3'ü 2 geçe Gölcük'te acılar hala taptaze ve diri. Bu zaman zarfında aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şeyin geriye geldiği ancak sevdiklerimizi, yitirdiklerimizle maalesef bir daha kavuşma imkanımız yok" dedi.

"Bundan sonra yapmamız gereken tedbirlerin sıkılaştırılması"

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremden dersler çıkardıklarını ve bundan sonra tedbirleri sıkılaştırmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşların kurallara uymalarının önemine de değinen Sezer, "Biz şunu anladık; afetler her zaman olabilir ancak bunlara hazırlıklı olmamız gerekir. Bu süre zarfında hem yerel yönetimler olarak hem merkezi idare olarak özellikle AFAD tarafından yapılan çalışmaların depreme hazırlık yönünden çok önemli bir fonksiyonu olduğunu, memleketimizde kısa zaman önce yaşanan su baskını, yangın, deprem gibi afetlerdeki etkinliklerde gördük. Bundan sonra yapmamız gereken bu tedbirlerin sıkılaştırılması ve vatandaşlarımızın da kurallara, afet anında ne şekilde hareket edeceği ve alınması gereken tedbirleri bilerek hareket etmeleri. Ben aslında işi şu cümleyle özetleyebilirim; kurallar var, kurallara uymamız gerekiyor. O kurallara uyduğumuz takdirde yaptığımız binalar da, binaların yüksekliği de kurallara uygun olduğu takdirde zeminine dikkat edildiği takdirde biz aslında ilk sırada kendimizi korumuş oluyoruz. Bu akşamki etkinliğimize İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılmasından, Gölcüklüler olarak bizim acımızı paylaşmasından dolayı memnun olduk. Kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybetmiş hemşehrilerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına, sevenlerine de Allah'tan sabır diliyorum. Hala aramızda o günlerin izlerini taşıyan hemşehrilerimiz var. Onlara da sağlık ve esenlik diliyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü doğal afetten korusun. Saat 3'ü 2 geçe burada bulunan herkese de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı - Son Dakika

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