Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya 89 yaşında vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Körfez'de yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Kars Akyaka ilçesinden olan 6 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan ve Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden, 6 çocuk babası Binnet Kaya'nın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kaynak: İHA
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