Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Binnet Kaya, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Aslen Kars'ın Akyaka ilçesinden olan ve Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden, 6 çocuk babası Binnet Kaya'nın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Kaya'nın cenazesi, bugün Fatih Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.