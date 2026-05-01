Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'nin yaya ulaşımı için eylem planı hazırlanıyor

01.05.2026 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de güvenli ve kapsayıcı kent hedefiyle düzenlenen çalıştayda bir araya gelen uzmanlar, akademisyenler ve STK temsilcileri, kentin yaya altyapısını 5 farklı tematik masada değerlendirdi. Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yaya erişim manifestosu oluşturma gayretinde olduklarını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, güvenli ve kapsayıcı kent hedefi doğrultusunda "Kocaeli Yaya Ulaşım Stratejileri Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştay; kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri başta olmak üzere yaya ulaşımıyla doğrudan ilişkili tüm paydaşları bir araya getirdi. Kentin yaya hareketliliği 5 farklı stratejik odak grubu üzerinden analiz edilirken, yaya ulaşımına dair mevcut sorunları ve bu sorunların etkileri çok paydaşlı bir yaklaşım ile değerlendirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 2024 yılında tamamlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) ile Kocaeli Ulaşım Eylem Planı'nın hazır olduğunu belirtti.

"Yaya erişim manifestosu oluşturma gayretindeyiz"

Ulaşım planlamalarında lastik tekerlekli, raylı ve deniz sistemlerinin yanı sıra "yürünebilir şehir" anlayışını da ön planda tuttuklarını vurgulayan Baraçlı, "Türkiye'de fırsatlar oluşturabilecek bir şehir anlayışı içerisinde hareket ederken farklı boyutta düşüncelerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için yaya erişim manifestosu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bunu düşünürken dezavantajlı bireyleri göz ardı edilmeyecek şekilde de yaya ulaşım yollarına erişim sistemini oluşturmamız lazım" dedi.

Uzmanlık alanlarına göre farklı tematik masalarda bir araya gelen katılımcılar; günlük yaya kullanıcıları, esnaf ve yerel işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar, kurumsal paydaşlar ile kırılgan kullanıcılar başlıkları altında görüş alışverişinde bulundu.

Bu oturumlarda, mevcut yaya altyapısının durumu, karşılaşılan fiziksel ve yönetsel sorunlar, güvenlik ve erişilebilirlik ihtiyaçları ile çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 10:47:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin yaya ulaşımı için eylem planı hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.