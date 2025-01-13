Kocaeli, Sporun Başkenti Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
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Yerel

Kocaeli, Sporun Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

Kocaeli, Sporun Başkenti Olma Yolunda İlerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporun her alanına katkı sunarak Kocaeli'nin sporun başkenti olma hedefinde önemli mesafeler katettiklerini belirtti. Başkan, tüm çocukların bir spor dalıyla ilgilenmesini arzuladıklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini ifade etti.

13.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:09
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Kocaeli'nin sporun başkenti olma yolunda çok önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sporun her alanına katkı sunmayı çok önemli görüyoruz. Kocaeli'de her çocuğumuzun spor dalıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükakın, makamında ağırladığı heyetlerle şehrin bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulundu. Şehirlerin kalkınmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının kilit rol oynadığını da dile getiren Başkan Büyükakın, "STK'larla kurduğumuz güçlü diyalog ve ortak çalışmalarla, sosyal sorunlara çözüm üretmeye ve kentteki yaşam kalitesini artırmaya yönelik örnek bir yönetim modeli sergiliyoruz" dedi.

"İMES yolu hayırlı olsun"

Bu ziyaretler sırasında Hereke Vanlılar Derneği Başkanı Fevzi Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İMES Yolu projesine verdiği destek için Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti. Dernek temsilcileri, projenin hayata geçirilmesinin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bu proje için bir kez daha sizlere çok teşekkür ederiz. Samimi yaklaşımınız ve halkımıza olan yakın ilginizden dolayı da ayrıca size teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Büyükakın'ı ziyaret ederek, toplumda birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi adına yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve yönetimi ise Başkan Büyükakın'a Akça Koca Bey Gençlik Otağı Projesi'ne verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve beraberindeki heyet de yaptığı ziyarette Başkan Büyükakın'a motosiklet sporunun gelişimi için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Kocaeli'nin sporun başkenti olma yolunda çok önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Sporun her alanına katkı sunmayı çok önemli görüyoruz. Kocaeli'de her çocuğumuzun bir spor dalıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz" dedi.

Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli, Sporun Başkenti Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

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