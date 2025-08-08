Kocaeli UKOME Toplantısında Ulaşım Düzenlemeleri ve Ücret Tarifeleri Belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında ulaşım düzenlemeleri ve yeni servis ücret tarifesi dahil olmak üzere 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca D130 Karayolu'na 1 Eylül Pazartesi günü itibariyle ağır vasıta araçlarının girmesi yasaklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı döneminde uygulanacak okul servisi ücretlerinin belli olduğu toplantıda şehir ulaşımına dair önemli kararlar alındı. Toplantıda; yön düzenlemesi, araç trafiğine kapatma ve ağır vasıta yasağı, D4 yetki belgesi, S yetki belgesi işlemleri, ticari plaka işlemleri, ticari plaka kayıp/ çalıntı/ mükerrer işlemleri, toplu taşıma güzergah düzenlemeleri, p plaka öğrenci servis taşımacılığı, okul servis araçları, taksi ve toplu taşıma araçları ücret tarifeleri, sinyalizasyon düzenlemeleri, elektrikli bisiklet ve moped güzergahı, deniz ulaşım uygunluk kararları öne çıkan konular arasında yer aldı.

D-130 Karayolu'na ağır vasıta araçlarının girmesi yasaklanıyor

UKOME toplantısında, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında önemli bir karar da alındı. Buna göre, Yeniköy Kavşağı ile K3 Sanayi Kavşağına ağır vasıta araçlarının sabah 07.00 - 10.00 ile akşam 16.00 - 19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. Uygulamaya 1 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlanacak. Görüşülen önemli maddelerden biri ise okul servis araçları, taksi ve toplu taşıma araçları ücret tarifeleri oldu. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesinin güncellenmesi onaylandı. Toplu taşıma ve ticari taksi ücret tarifesinin güncellenmesi komisyona havale edildi. - KOCAELİ