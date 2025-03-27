Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Otopark ve Cami Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Otopark ve Cami Projesi Başlıyor

Kocaeli Umuttepe Kampüsü\'nde Otopark ve Cami Projesi Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü'nde yapımı planlanan otopark ve cami projesi için ihaleyi tamamladı. 479 milyon TL bedelle Milenyum İnşaat ile sözleşme imzalandı ve çalışmalar bayramdan sonra başlayacak.

27.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:40
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Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde yapımı planlanan otopark ve cami projesi çalışmalarına bayramdan sonra başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü'nde yapımı planlanan otopark ve cami projesi için ikmal ihalesini tamamladı. İhalede 4 firma teklif sundu. Yapılan oturumda en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan firma Milenyum İnşaat oldu. Firma ile 479 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı. Çalışmaların bayramdan sonra başlayacağı bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesmişti.

Umuttepe Otopark ve Camii Projesi 20 bin metrekarelik alanı kapsıyor. İnşa edilecek camide 3 bini kapalı, 2 bini açık olmak üzere toplam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin bodrum katlarında 374 araçlık otopark, 4 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan bodrum 1. katında yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekanlar, zemin katta ise şadırvan yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle hem bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamayı hem de vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilecekleri bir cami inşa etmeyi hedefliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Otopark ve Cami Projesi Başlıyor - Son Dakika

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