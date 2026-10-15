Kocaeli Valiliği motosiklet, scooter ve motokurye yasağını cuma 08.00'e kadar uzattı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği motosiklet, scooter ve motokurye yasağını cuma 08.00'e kadar uzattı

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Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı cuma 08.00'e kadar uzatıldı. Valilik, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı cuma günü saat 08.00'e kadar uzatıldı. Valilik; sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda kentte etkisini sürdüren sağanak yağışlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kocaeli genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gece saatlerinde de devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yağış nedeniyle alınan trafik tedbiri kapsamında, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının süresi uzatıldı. Daha önce 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uygulanacağı duyurulan yasak, cuma günü saat 08.00'e kadar devam edecek.

Sel ve heyelan uyarısı

Valilik, yağışların ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Açıklamada, sağanağın sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi. Özellikle dere yatakları ve su havzalarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken vatandaşlardan, yetkili kurumların resmi kanallar üzerinden yapacağı anlık uyarıları takip etmeleri istendi. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
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