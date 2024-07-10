Kocaeli Valisi İlhami Aktaş oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ilin valisi değişti. Karara göre, mevcut Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Malatya Valiliğine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Kocaeli Valiliğine atandı.

İlhami Aktaş kimdir?

1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan İlhami Aktaş, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. 1994'de Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başlayan Aktaş, 1997-1999 yıllarında Kastamonu- Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt- Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan- Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya- Finike Kaymakamlığı yaptı. 2016'dan 2020'ye kadar 4 yıl Nevşehir Valisi olarak görev yapan İlhami Aktaş, ardından Çanakkale Valiliğine atandı.

17 Haziran 2020'de Çanakkale Valiliği görevine başlayan Aktaş'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KOCAELİ