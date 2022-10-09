Kocaeli yerel: Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde gençlerin yeteneklerini geliştirici, özgüvenlerini besleyen, sosyal ve donanımlı bireyler olarak hayata hazırlaması hedefiyle hazırlanan Kartepe Genç Akademi Projesi (KADİM) ödül aldı. Kartepe Genç Akademi'nin ödülü Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz 'e teslim edildi.

Kartepe Genç Akademi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde ödül aldı.

Kaynak: İHA

AK Parti, Yerel, Son Dakika

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