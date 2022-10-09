Kocaeli yerel: Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Kocaeli yerel: Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü

09.10.2022 10:47
Kocaeli yerel: Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü

Kocaeli habere göre Kartepe Genç Akademi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde ödül aldı.

Kartepe Genç Akademi Projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde ödül aldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde gençlerin yeteneklerini geliştirici, özgüvenlerini besleyen, sosyal ve donanımlı bireyler olarak hayata hazırlaması hedefiyle hazırlanan Kartepe Genç Akademi Projesi (KADİM) ödül aldı. Kartepe Genç Akademi'nin ödülü Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz'e teslim edildi.

Festivale katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da stantları dolaşarak gençlere Kartepe'yi tanıttı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli yerel: Kartepe Genç Akademi Projesi ödüle layık görüldü - Son Dakika

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