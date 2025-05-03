Kocaelispor\'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı

Kocaelispor'un geçmişte yaşadığı zorlukları ve yeniden yükselişinin anlatıldığı Emeğin Rengi Yeşil Siyah belgeselinin lansmanı zor günlere ışık tuttu.

Koacelispor'un karanlık dönemleri ve yükselişinin ele alındığı Emeğin Rengi Yeşil Siyah belgeselinin lansmanı geniş katılımla gerçekleşti.

Spor İzinden'in sahipleri Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş tarafından hazırlanan 41 dakikalık belgesel, zor günlere ışık tuttu. Spor camiasının katıldığı belgeselde duygu dolu anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını yapan Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş, süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. İsmail Çildaş, "Kocaelispor'un yaptığı geri dönüşler bir ilke imza attı. Belgeselde bu süreci bizzat yaşayan kişilerle dönemin fotoğrafları ile destekledik. Biz bu hikayeyi eser haline getirdik ki yarın unutulmasın ve Kocaelispor karanlık dönemine dönmesin." dedi.

"Karanlıklara ışık tuttuk ki gelecek nesiller daya iyi yolunu bulsun"

Hamza Emin Usta ise "Kocaelispor'un karanlık dönemlerine vurgu yaptığımız bu belgeselimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu belgeselde geçmişte neler yaşandığını, hangi duygu ile takımını desteklediğini aktarmaya çalıştık. Karanlıklara ışık tuttuk ki gelecek nesiller daya iyi yolunu bulsun." diye konuştu.

Emeği Rengi Yeşil Siyah

Spor İzinden yapımcılığında Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş'ın yazıp yönettiği belgeselde, Kocaelispor'un 2008- 2009 yılında başlayan düşüşünden günümüze kadar tüm liglerde vermiş olduğu mücadele anlatılıyor. Bu mücadeleyi veren Kocaelispor'un başkanlarından teknik direktörlerine, futbolculardan taraftarına kadar herkesin röportajını bu belgeselde görebilirsiniz. Tam 41 dakika olan bu belgeselin seslendirmenliğini Burçin Direnci, kurgusunu Ahmet Can Ceyhan, grafik tasarımını ise Kaan Doğan üstlendi. - KOCAELİ