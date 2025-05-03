Kocaelispor'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaelispor'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı

Kocaelispor\'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı

Emeğin Rengi Yeşil Siyah belgeseli, Kocaelispor'un zorlu geçmişi ve yükselişini duygu dolu anlarla sergiliyor.

03.05.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un geçmişte yaşadığı zorlukları ve yeniden yükselişinin anlatıldığı Emeğin Rengi Yeşil Siyah belgeselinin lansmanı zor günlere ışık tuttu.

Koacelispor'un karanlık dönemleri ve yükselişinin ele alındığı Emeğin Rengi Yeşil Siyah belgeselinin lansmanı geniş katılımla gerçekleşti.

Spor İzinden'in sahipleri Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş tarafından hazırlanan 41 dakikalık belgesel, zor günlere ışık tuttu. Spor camiasının katıldığı belgeselde duygu dolu anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını yapan Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş, süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. İsmail Çildaş, "Kocaelispor'un yaptığı geri dönüşler bir ilke imza attı. Belgeselde bu süreci bizzat yaşayan kişilerle dönemin fotoğrafları ile destekledik. Biz bu hikayeyi eser haline getirdik ki yarın unutulmasın ve Kocaelispor karanlık dönemine dönmesin." dedi.

"Karanlıklara ışık tuttuk ki gelecek nesiller daya iyi yolunu bulsun"

Hamza Emin Usta ise "Kocaelispor'un karanlık dönemlerine vurgu yaptığımız bu belgeselimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu belgeselde geçmişte neler yaşandığını, hangi duygu ile takımını desteklediğini aktarmaya çalıştık. Karanlıklara ışık tuttuk ki gelecek nesiller daya iyi yolunu bulsun." diye konuştu.

Emeği Rengi Yeşil Siyah

Spor İzinden yapımcılığında Hamza Emin Usta ve İsmail Çildaş'ın yazıp yönettiği belgeselde, Kocaelispor'un 2008- 2009 yılında başlayan düşüşünden günümüze kadar tüm liglerde vermiş olduğu mücadele anlatılıyor. Bu mücadeleyi veren Kocaelispor'un başkanlarından teknik direktörlerine, futbolculardan taraftarına kadar herkesin röportajını bu belgeselde görebilirsiniz. Tam 41 dakika olan bu belgeselin seslendirmenliğini Burçin Direnci, kurgusunu Ahmet Can Ceyhan, grafik tasarımını ise Kaan Doğan üstlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belgesel, kocaeli, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaelispor'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:39:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'un Yükselişini Anlatan Belgesel Lansmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.