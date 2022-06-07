Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi

07.06.2022 13:40
Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı'yı ziyaret ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı'yı ziyaret ederek kurumlar arası işbirliği çerçevesinde yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmede Yüreğir'de elektrik sorununun ortadan kaldırılması, kesintisiz elektrik hizmeti, sağlıklaştırma çalışması yapılan sokaklarda elektrik hatlarının yer altına alınması ve Sarıçam Deresi'nin aydınlatma çalışmalarının tamamlanması konuları detaylıca

ele alındı.

Başkan Kocaispir ziyarette, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, internet gibi alt yapı çalışmalarını yürüten kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Enerjisa'ya destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Başkan Kocaispir, "Sağlıklaştıma çalışmalarımızın devam ettiği Yavuzlar- Akıncılar Mahallesi Eski Sinema Sokağı, 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak ve Yamaçlı 565 (Sabahattin Eşberk) Sokak'ta elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılması, Başak Mahallesi 989 ve 999 sokaklarda yenileme çalışmaları ile Sarıçam Deresi'nin aydınlatma çalışmalarının tamamlanması konusunu detaylıca görüştük. Oldukça verimli bir ziyaret oldu. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir'de kesintisiz enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları fedakarlıkla yürüttüklerini ifade eden Kayacı ise önümüzdeki dönemde mevcut çalışmaların yanı sıra yatırım odaklı gelişmelerin artarak devam edeceğini söyledi. - ADANA

YORUMLAR
500
Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi Adana'da ayçiçeği tarlasında 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaispir'den 'kesintisiz elektrik' mesaisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement