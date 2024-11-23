Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli kişiler olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu.

23.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, mesajında öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli kişiler olduğuna dikkat çekti. Başkan Arıcı ayrıca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleri, öğretmenlerimizin kutsal görevini en güzel şekilde özetlemektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilgiyle, sevgiyle ve şefkatle yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarlarıdır. Emekleriyle topluma yön veren, ilim ve irfanı yayarak gençlerimize ışık tutan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görev başındaki ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı'dan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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