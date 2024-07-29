Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, her hafta gerçekleştirdiği pazar ziyaretiyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Arıcı, bu hafta da ilçe pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi ve alışveriş yapan vatandaşlara iyi alışverişler temennisinde bulundu. Pazar yerinde samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Arıcı, halkın gönlünde taht kurmaya devam ederken vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri de sunan Arıcı, Koçarlı'nın gelişimi için fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmiyor.

29.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, her hafta gerçekleştirdiği pazar ziyaretiyle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Arıcı, bu hafta da ilçe pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi ve alışveriş yapan vatandaşlara iyi alışverişler temennisinde bulundu. Pazar yerinde samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Arıcı, halkın gönlünde taht kurmaya devam ederken vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri de sunan Arıcı, Koçarlı'nın gelişimi için fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmiyor.

Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Başkan Arıcı, onların taleplerini ve beklentilerini dinleyerek notlar aldı. Ayrıca, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenerek, onların da görüş ve önerilerini değerlendirdi.

Koçarlı halkının sevgisini kazanan Başkan Özgür Arıcı, haftalık pazar ziyaretleriyle ilçedeki sosyal bağları güçlendirmeye ve sorunlara yerinde çözümler bulmaya devam ederken pazar ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Halkımızla her fırsatta bir araya gelmek ve onların sorunlarını dinlemek bizim en büyük önceliğimiz. Koçarlı'nın kalkınması ve gelişmesi. Ayrıca bu hizmet sevdamızda bizlerin yanında olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Koçarlımız için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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