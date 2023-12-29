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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Personeline İkramiye ve Maaş Jestinde Bulundu - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Personeline İkramiye ve Maaş Jestinde Bulundu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni yılda personelini unutmayarak ikramiye ve maaş jesti yaptı. Personel buluşmasında konuşan Başkan Kaplan, tüm çalışanlara ikramiye verdiklerini ve maaşlarının gün içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti. Ayrıca, gelecek yıl yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Kaplan, Koçarlı'nın geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Personeline İkramiye ve Maaş Jestinde Bulundu
29.12.2023 - 20:18,
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, göreve geldiği günden beri işçi haklarının verilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yaparken, yeni yılda da personelini unutmayarak ikramiye ve maaş jesti yaptı.

2023 yılının son mesai gününde personeli ile bir araya gelen Başkan Kaplan, personelinin yeni yılını kutladı. Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşen personel buluşmasına Başkan Kaplan'ın yanı sıra, Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli tam kadro katıldı. Personel buluşmasında personele yeni yıl jesti yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, memurundan, belediye işçisine kadar bütün birimlerdeki personellere yılsonu ikramiyesi yatırdıklarını ve aybaşında yatan maaşlarının ise gün içerisinde hesaplara yatırılacağını kaydederek, "Yeni yıl hediyesi olarak tüm çalışanlarımıza ikramiye vermeyi planladık ve hesaplarına yatırdık. Aileleri ile beraber güle güle harcamak nasip olsun" dedi.

Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, Yeni yılla birlikte hep birlikte daha da güzel hizmetler ve eserler inşa edeceklerini ifade ederek, "Biz büyük bir aileyiz. Güzel ilçemizi daha da güzel hale getirmenin telaşıyla, gayretiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçen beş yıllık süreç içerisinde tüm mesai arkadaşlarım ile ne karar verdiysek gerçekleştirdik, hangi yatırımı inşa edelim dediysek o yatırımı inşa ettik. Ne söz verdiysek daha fazlasını yerine getirdik. Kıymetli yol arkadaşlarım olan sizlerle bugüne kadar el birliğiyle bir ekip olarak, yekvücut olarak ilçemize ve milletimize hizmet ettik. Normal mesai kavramını aşarak yeter ki vatandaşlarımıza ulaşalım diye hiç durmadan çalıştık. Ben her zaman mesai arkadaşlarımın yanındayım. Bizler millete hizmet yolunda Hep birlikte aynı hedefe koşan büyük bir aile olarak bir vücut gibi birbiriyle ilişkili bir bütünün parçalarıyız. Hepinize gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Geride kalan 2023 yılını değerlendiren ve 2024 yılında yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Başkan Kaplan, Koçarlı'nın geleceği için çalıştıklarını Koçarlı yüzyılında daha da çalışacaklarını ifade ederek "Tüm ekibimiz ile ilk günkü heyecanla 5 yılda çok yol kat ettik. Ama yolumuz daha uzun. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, bizim de halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirdik. Bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılında hizmet odaklı yaklaşımımızla ilçemizi yeni yatırımlarla buluşturduk. 2024'te Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Koçarlı Yüzyılı olacak. Koçarlı 2024 yılında da yatırımların ardı arkası kesilmeyecek, hizmetlerimizi en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir" diye konuştu.

Son olarak bir müjde vererek konuşmasını tamamlayan Başkan Kaplan, "Yeni yıl hediyesi olarak tüm çalışanlarımıza ikramiye vermeyi planladık ve hesaplarınıza geçtik. Aybaşında yatan maaşlarınız ise gün içerisinde hesaplara yatırılacak. Aileniz ile beraber güle güle harcayın. Hep birlikte bütçemizi ve hizmetimizi büyütecek daha da güzel hizmetler ve eserler inşa edecek sizlere de büyüyen bütçemizle birlikte daha çok destek maddi destekte bulunacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine bir kez daha sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından personeli ile tek tek tokalaşan Başkan Kaplan, hazırlattığı hediye paketlerini ise kendi elleriyle personeline dağıtarak yeni yıllarını bir kez daha kutladı.

Koçarlı Belediyesi Personel buluşması Başkan Kaplan'ı personeli ile toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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