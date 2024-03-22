Koçarlı Belediyesi Tarafından Düzenlenen İftar Programı

Koçarlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanında düzenlenen iftar programında binlerce Koçarlılı bir arada iftar yapmanın huzurunu yaşadı.
Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olan Ramazan ayında, binlerce Koçarlılı, Koçarlı Belediyesi'nin kurduğu gönül sofrasında buluştu. Aynı sofrada bir araya gelen Koçarlılılar, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.
Düzenlenen iftar programı Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından okunan dualar ile başladı. Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde yapılan iftarda binlerce kişi orucunu birlikte açtı.
İftara katılan Koçarlı halkı ile yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Tüm hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın Türk-İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun en iyi yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek "Ramazan Ayı her şeyden önce birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlamlaştıran bir ay. O yüzden soframız sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Koçarlı halkımız ile hep beraberiz. Birlikteliğimizin kıymeti hakikaten çok büyük, bizim bu kültürü devam ettirmemiz ve bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmamız lazım. Bunlar bizim örfümüz, geleneğimiz bunlar devam ettikçe de her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenmiş bir toplum oluyoruz" dedi.
"Çalmadık kapı bırakmıyoruz"
Belediye olarak yılın her günü olduğu gibi özellikle Ramazan boyunca da samimiyetle ilçedeki herkese ulaşmaya, kapısı çalınmamış bir tek hane bırakmamaya gayret ettiklerini belirten Başkan Kaplan, "Bugün burada sadece ekmeğimizi değil yüreğimizi, sevincimizi, aynı maneviyatı paylaşıyoruz. Koçarlı'da kimse aç kalmasın diye AŞ evimiz sadece ramazan ayında değil yılın her günü 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Biliyoruz ki insan olmak, paylaşmayı gerektirir. Ramazan ayıda paylaşma ayıdır" dedi.
Başkan Kaplan konuşmasının sonunda "Rabbim inşallah güzel bir şekilde Ramazan Bayramına ulaşmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.
Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik ruhunu ilçenin her köşesine yaymak amacıyla Koçarlı Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasına Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ebru Alp Kayır, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Özdemir, MHP İlçe Başkanı Şenol Şahin, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetimleri, mahalle muhtarları ve Koçarlı halkı katıldı. - AYDIN
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