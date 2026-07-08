Koçarlı\'da marketlere sıkı zabıta denetimi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla marketlere yönelik zabıta denetimleri aralıksız sürüyor.

Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi uygulamaları, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve iş yerlerinin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Denetimlerde, tüketici haklarının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması hedeflenirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı öğrenildi.

Koçarlı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş ortamına kavuşması amacıyla denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtilerek, "İlçemizde faaliyet gösteren marketlerde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde; fiyat etiketi, son kullanma tarihi, hijyen kuralları ve ilgili mevzuata uygunluk titizlikle kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN