Koçarlı\'da okul çevreleri ve servisler denetlendi, uygulamalar sürecek

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına huzur ve güven içerisinde başlamaları amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındı.

İlçe genelindeki okulların çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, okul giriş ve çıkışları başta olmak üzere çevrede gerekli güvenlik önlemleri uygulandı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmeleri amacıyla okul servislerine yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde servis araçlarının yanı sıra sürücülerin ve öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarına da dikkat edildi. Denetimler sırasında öğrenci ve servis sürücülerine trafik kurallarına uymanın önemi anlatılırken, seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımının gerekliliği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından, öğrencilerin eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik uygulamaları ile servis denetimlerinin devam edeceği bildirildi.