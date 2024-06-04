Koçarlı Deve Güreşi Festivali Tarihi Belli Oldu

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Koçarlı Belediyesi iş birliği ile gerçekleşecek olan geleneksel Koçarlı Deve Güreşi Festivali'nin tarihi belirlendi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında toplanan deve güreşi tertip komitesi, festivali 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirme kararı aldı.

Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada, "CHP İlçe Başkanımız Hasan Akın ve deve güreşi tertip komitemiz ile yaptığımız değerlendirme sonrası Koçarlı Geleneksel Deve Güreşi Festivali tarihimizi 1 Aralık 2024 Pazar günü olarak belirledik. İlçemize ve tüm güreş severlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak olan Koçarlı Geleneksel Deve Güreşi Festivali, yerli ve yabancı birçok güreş severi ağırlayacak. Etkinlik, bölge ekonomisine katkı sağlarken, Koçarlı'nın tanıtımına da büyük fayda sağlayacak.

Başkan Arıcı, tüm güreş severleri 1 Aralık'ta Koçarlı'ya geleneksel ve heyecan dolu festivale katılmaya davet etti. - AYDIN