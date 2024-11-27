Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Eğlenceli Atölyeler ile Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Eğlenceli Atölyeler ile Büyük İlgi Gördü

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Eğlenceli Atölyeler ile Büyük İlgi Gördü

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen Eğlenceli Atölyeler etkinliği, gençler ve çocuklar için büyük ilgi topladı. Etkinlikte çocuklar, çeşitli sanat atölyeleri ve oyunlarla hem eğlendi hem de yeteneklerini keşfetti.

27.11.2024 13:36  Güncelleme: 13:39
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Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen Eğlenceli Atölyeler etkinliği büyük ilgi gördü. Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve mutlu olmalarına imkan sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız" dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen Deniz Anası Sanat Etkinliği, Ebru Atölyesi, Denge Kulesi Oyunu ve Akıl Oyunları Atölyesi'nde çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. Ziyaretçiler, Tuna Life Center etkinlik alanında düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve mutlu olmalarına katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle emek harcayarak eserler üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız. Onların daha donanımlı yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyoruz. Kayserimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatlarını renklendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" diye konuştu.

Katılımcılar ise Kocasinan Çocuk Kulübü'nün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü Eğlenceli Atölyeler ile Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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