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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor'a Destek Veriyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor'a Destek Veriyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor'un evinde oynadığı maçlara katılarak destek veriyor ve çocuklara forma hediye ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, takıma başarılar dileyerek inançlarını ve güvenlerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserispor\'a Destek Veriyor
22.01.2024 - 16:00,  Güncelleme: 16:09
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'nin markası ve değeri olan Mondihome Kayserispor'un evinde oynadığı bütün maçlara katılarak, destek vermenin yanı sıra sahada karşılaştığı çocuk ve gençlere de Kayserispor forması hediye ediyor.

Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor A.Ş ile evinde karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, Mondihome Kayserispor'a inandıklarını ve güvendiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti;

"Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor'a her zaman yanındayız. Başarıya emin adımlarla ilerleyen takımımıza sahip çıkmak adına, kendi sahasında oynadığı bütün maçlara katılmaya özen gösterdik. Zaman zaman da tesislere giderek antrenmanları izleyip hem oyuncularımıza hem de teknik heyete moral vermeye çalıştık. Takımımız için ne yapsak azdır. Türkiye ve Avrupa da büyük başarılar elde eden Kayserispor, şehrimizin markası ve önemli bir değeridir. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Ayrıca her zaman Kayserispor 'un yanında olan taraftarımıza da çağrıda bulunarak, Kayserispor'un maçlarına davet ediyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor'u her zaman desteklediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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