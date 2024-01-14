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Kocasinan Belediyesi, Geri Dönüşümde Örnek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Geri Dönüşümde Örnek Olmaya Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında 550 kilo elektronik atık ile 740 kilo atık pil toplarken, 8 yılda ise toplam 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kilo atık pil topladı. Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, Geri Dönüşümde Örnek Olmaya Devam Ediyor
14.01.2024 - 10:40,
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Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında 550 kilo elektronik atık ile 740 kilo atık pil toplarken, 8 yılda ise toplam 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kilo atık pil topladı. Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı yatırımlarıyla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Geri dönüşüme belediyenin tüm imkanları seferber eden Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyor. Bu istikamette okul ve camiler ile ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren Kocasinan Belediyesi, uygulamayla elektronik atıkların hem çevreye verebileceği zararların önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek; "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağı bilinciyle okullarda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz geri dönüşümle ilgili eğitimler veriyor. Bunun yanı sıra geri dönüşüm alanında yarışmalar düzenliyoruz. Bilindiği üzere; ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektronik Atık Toplama Noktaları' yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Bölgemizin 250 farklı noktasına 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' yerleştirildi. Atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' konuldu. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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