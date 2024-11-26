Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına 24 Saat Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına 24 Saat Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına 24 Saat Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası yaya yolları ve cadde-sokaklarda kar temizleme çalışmaları yaparak, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için 3 vardiya halinde gece gündüz hizmet veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kış mevsiminde Kayserililerin daha rahat bir yaşam sürmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

26.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışının ardından vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yaya yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için çalışmaları, 3 vardiya halinde gece gündüz devam ettirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirterek, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çekerek, "Kar yağışıyla birlikte başlayan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde, yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Kar, bereket ve güzelliktir. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp, Kocasinan'ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca modern nilfisk aracı ve kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece hatıralarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Kocasinan, kayseri, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına 24 Saat Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:30 Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Kar Temizleme Çalışmalarına 24 Saat Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.