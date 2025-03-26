Kocasinan Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı

Kocasinan Belediyesi\'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı

Kocasinan Belediyesi, Dost Eli Projesi ile Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık kıyafet sunarak yüzleri güldürüyor. Para geçmeyen Dost Mağaza, sevgi puanları ile alışveriş imkanı tanıyor.

26.03.2025 13:41  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği Dost Eli Projesi kapsamında, vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan ve paranın geçmediği Dost Mağaza'yı bu Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetlerle donatarak ailelerin yüzünü güldürdü.

Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Mağaza, Ramazan Bayramı öncesi her yaştan vatandaş için bayramlık kıyafetlerle dolup taştı. 8 yıl önce hayata geçirilen ve para geçmeyen alışveriş modeliyle hizmet veren mağaza, bu Ramazan'da da vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sunuyoruz"

Dost Mağaza'yı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, raflarda ve askılarda yer alan ürünleri inceledi. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Mağaza, her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. 8 yıl önce faaliyete geçen Dost Mağaza, bu Ramazan'da da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sadece Ramazan'da değil, bayramda da herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bayram yaklaşırken, Dost Mağaza, yetişkinler, gençler ve çocuklar için her türlü bayramlık ürününü sunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda herkesin bayramlık ihtiyacını karşılamak için Dost Mağaza'nın kapıları açık. Dost Mağazamız; kadın, erkek, genç ve yaşlı gibi her yaş grubunun A'dan Z'ye kıyafet ihtiyacının karşılayacağı bir mağazadır. 'Dost Mağazamızla Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan'da her hanenin mutlu olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bayramlık alan aileler, Kocasinan'ın ayrıcalıklarını vurguladı

Dost Mağazası'ndan faydalanan aileler ise her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık kıyafetlerini buradan almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu söyleyerek, "Belediyemiz ve başkanımız her alanda yanımızda ve desteğimizdeler. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Bizlere her türlü imkanı sunuyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Her ay düzenli olarak buraya gelip, aynı mağaza ve market konforunda alışverişimizi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi çocuklarımıza bayramlıklarını alıyoruz ve evimizin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Sanki kendimizin bir mağazasıymış gibi alışveriş yapıyoruz. Kocasinan'da olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı, Alışveriş, Kocasinan, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:35:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement