Kocasinan Belediyesi\'nden Bayramda Ücretsiz Alışveriş İmkanı

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği Dost Eli Projesi kapsamında, vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan ve paranın geçmediği Dost Mağaza'yı bu Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetlerle donatarak ailelerin yüzünü güldürdü.

Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Mağaza, Ramazan Bayramı öncesi her yaştan vatandaş için bayramlık kıyafetlerle dolup taştı. 8 yıl önce hayata geçirilen ve para geçmeyen alışveriş modeliyle hizmet veren mağaza, bu Ramazan'da da vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sunuyoruz"

Dost Mağaza'yı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, raflarda ve askılarda yer alan ürünleri inceledi. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Mağaza, her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. 8 yıl önce faaliyete geçen Dost Mağaza, bu Ramazan'da da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sadece Ramazan'da değil, bayramda da herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bayram yaklaşırken, Dost Mağaza, yetişkinler, gençler ve çocuklar için her türlü bayramlık ürününü sunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda herkesin bayramlık ihtiyacını karşılamak için Dost Mağaza'nın kapıları açık. Dost Mağazamız; kadın, erkek, genç ve yaşlı gibi her yaş grubunun A'dan Z'ye kıyafet ihtiyacının karşılayacağı bir mağazadır. 'Dost Mağazamızla Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan'da her hanenin mutlu olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bayramlık alan aileler, Kocasinan'ın ayrıcalıklarını vurguladı

Dost Mağazası'ndan faydalanan aileler ise her yıl olduğu gibi bu yılda bayramlık kıyafetlerini buradan almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu söyleyerek, "Belediyemiz ve başkanımız her alanda yanımızda ve desteğimizdeler. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Bizlere her türlü imkanı sunuyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Her ay düzenli olarak buraya gelip, aynı mağaza ve market konforunda alışverişimizi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi çocuklarımıza bayramlıklarını alıyoruz ve evimizin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Sanki kendimizin bir mağazasıymış gibi alışveriş yapıyoruz. Kocasinan'da olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor.