Kocasinan Belediyesi'nden Gençler İçin İnovasyon ve AR-GE Merkezi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Gençler İçin İnovasyon ve AR-GE Merkezi

Kocasinan Belediyesi\'nden Gençler İçin İnovasyon ve AR-GE Merkezi

Kocasinan Belediyesi, gençlerin teknoloji alanında daha donanımlı hale gelmesi için 'Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'ni açtı. Başkan Çolakbayrakdar, bu merkez ile çocukların ve gençlerin düşünme becerilerini geliştirmeyi ve ezberci eğitim anlayışından uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

20.10.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi' ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Güçlü Türkiye'nin teminatı olan evlatlarımızı, daha donanımlı bir gelecek için hazırlıyoruz" dedi.

Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıfları ve atölyelerin bulunduğu 'Kocasinan IQ' merkeziyle çocuklara ve gençlere sistematik düşünme becerisi kazandırmanın yanı sıra ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocukların ve gençlerin günümüzde zihinsel gelişimlerini televizyon, bilgisayar ve internet gibi alışkanlıkların olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocukları daha donanımlı yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Gençler ve çocuklar için hayata geçirdikleri 'Kocasinan IQ' merkeziyle, beynin doğru ve aktif kullanımı sayesinde çocukların akıl dolu saatler geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye'ye örnek olan projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki; gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacak. Bu doğrultuda gençlere yönelik bir mekanı daha ilçemize ve Kayseri'mize kazandırdık. Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz, robotik kodlama, yazılım, Arduino'nun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçları üzerinde çalışıyor, öğreniyor ve projeler üretiyorlar. Gençlerimizin, özellikle teknoloji altyapısı konusunda donanımlı bir şekilde yetişmeleri için hayata geçirdiğimiz bu merkezle, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba gösteriyoruz. Diğer yandan Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. KOCAFEST ile ise Anadolu'nun ortasında 'Dijital bir Fidan' diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, gençler ve çocukların hayal gücünü geliştiren ve ufuklarını açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı merkez ile zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Gençler İçin İnovasyon ve AR-GE Merkezi - Son Dakika

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