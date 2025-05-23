Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Desteği: Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Desteği: Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları Düzenlendi

Kocasinan Belediyesi\'nden Gençlere Teknoloji Desteği: Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları Düzenlendi
23.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
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Kocasinan Belediyesi, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 'Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin projeleriyle Türkiye'nin bilimsel potansiyelini gözler önüne serdiklerini vurguladı. Kocasinan, teknoloji yatırımlarıyla geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını desteklemeye devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamında gerçekleştirilen "Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışları"na ev sahipliği yaptı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte yarışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'nin geleceği gençlerin ortaya koyduğu projelerle gurur duyduklarını belirterek, "Yaptığımız projelerle Kocasinan Akademi, geleceğin teknoloji üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde düzenlenen "Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışları", teknolojiye meraklı gençleri bir araya getirdi. Yarışmalar kapsamında öğrenciler, kendi tasarladıkları su altı ve su üstü robotlarla çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Gençlerin ortaya koyduğu yüksek teknik kapasite, Türkiye'nin bilimsel potansiyelinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte yarışmaları yerinde takip ederek gençlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin mühendislik ve inovasyon alanında söz sahibi bireylerini yetiştirme hedefinde önemli bir adım daha attıklarını vurguladı.

Kocasinan'ın gençlere yönelik teknoloji yatırımlarında öncü bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun gençlerimizle buluştuğu bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Kocasinan Belediyesi olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini desteklemek bizim en büyük görevimiz. Kurmuş olduğumuz Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz ve Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediğimiz Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasına büyük katkı sağlıyoruz. Ayrıca teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz kendilerini geliştirmek istiyorsa, bizim Kocasinan IQ İnovasyon ve Ar-Ge Merkezimiz var. Buradaki başarılı çocuklarımızı daha yukarılara taşımak için hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında, teknoloji üreten ve teknolojiden istifade eden; yerli ve milli ürünlerle bunu başarabilirsek, o kadar başarılı oluruz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz; biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, üretsin; biz her zaman yanlarında ve destekçisiyiz. Anadolu'nun ortasında dijital bir fidan diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir altyapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Desteği: Su Altı ve Su Üstü Robot Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika

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