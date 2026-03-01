Başkan Çolakbayrakdar: "Her türlü ihtiyaca yanıt veren Dost Eli ile yanındayız" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Her türlü ihtiyaca yanıt veren Dost Eli ile yanındayız"

Başkan Çolakbayrakdar: "Her türlü ihtiyaca yanıt veren Dost Eli ile yanındayız"
01.03.2026 11:31  Güncelleme: 11:32
Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 'Dost Eli Projesi' kapsamında gıda ve giyim yardımlarını artırdı. Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkararak Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatıyor. Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek hizmetler sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Hizmetlerimizle hemşehrilerimiz ihtiyaç duyduğu ürünleri A'dan Z'ye temin edebiliyor. Yılın 12 ayı boyunca hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda her zaman yardımda bulunan ve gelenekselleşen Ramazan ayı yardımlarını her zamankinden daha fazla sosyal yardımla destekleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin Ramazan'ı daha huzurlu bir şekilde idrak edebilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Ramazan ayı denince 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma aklımıza geliyor. Manevi iklimin doyasıya yaşandığı mübarek bir ay olan bu ayda hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşayarak paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış adeta zirve yapar. Gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak Ramazan ayının feyz ve bereketini hep birlikte yaşamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Dost Eli Projemizle hemşehrilerimiz ihtiyaç duyduğu ürünleri A'dan Z'ye temin edebiliyor. Yılın 12 ayı boyunca hemşehrilerimizin yanındayız " ifadelerini kullandı. İnsana hizmet eden her çalışmanın kendileri için büyük değer taşıdığına değinen Başkan Çolakbayrakdar, "'Dost Eli' sosyal yardım kartlarımızla yıl boyunca tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlıyoruz. Amacımız, Kocasinan'da uzatmadığımız el, dokunmadığımız gönül bırakmamaktır" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal yardım hizmetlerinden son derece memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise dualar ederek Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Yönetim

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Her türlü ihtiyaca yanıt veren Dost Eli ile yanındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Her türlü ihtiyaca yanıt veren Dost Eli ile yanındayız" - Son Dakika
