Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası\'nda İki Önemli Başarı Elde Etti

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün milli masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman ile Antrenör Kemal Balım, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 2025 Yıldızlar-Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Şampiyonada mücadele eden Yıldız Erkekler Milli Takımı, Kenan Eren Kahraman'ın da katkılarıyla Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Kahraman, çift erkekler kategorisinde partneri Görkem Öçal ile birlikte Avrupa üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

4 antrenör eşliğinde 16 sporcu ile katılınan şampiyonada, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayten Ceren Kahraman Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele ederken, Kayseri Masatenisi İl Temsilcisi ve aynı zamanda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Kemal Balım da Yıldız Bayanlar Milli Takımı'nın antrenörü olarak yer aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise uluslararası arenada elde edilen başarılardan dolayı milli sporcuları tebrik ederek, "Kenan Eren Kahraman'ın hem takım olarak Avrupa ikinciliği hem de çiftler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmesi, gurur kaynağı olmuştur. Bu başarı sadece bir spor müsabakasının sonucu değil; yıllardır süren emek, disiplinli çalışma ve kararlılığın bir ürünüdür. Kocasinan Belediyesi olarak, gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Spor kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimiz, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda ahlaki duruşları ve örnek kişilikleriyle de bizleri gururlandırıyor. Masa tenisi branşında özellikle son yıllarda yakaladığımız ivme ile adımızdan söz ettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak Türkiye genelinde en fazla milli sporcu gönderen kulüpler arasında yer almak, bizim için büyük bir onurdur. Masa tenisi takımımız, Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de mücadele eden ikinci takımımızdır. Bu da Kayseri'nin spordaki gücünü ortaya koymaktadır. Sporcularımızın uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla mücadele etmeleri, Türk Bayrağını dalgalandırmaları ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeleri, bizlere her seferinde tarifsiz bir sevinç yaşatıyor. Özellikle Kenan Eren gibi altyapımızdan yetişen sporcularımızın Avrupa kürsüsünde yer alması, gençlerimize ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın somut göstergesidir. Bu vesileyle başta Kenan Eren Kahraman olmak üzere, başarıda emeği geçen antrenörlerimiz Halil Adak ve Kemal Balım'a, Ayten Ceren Kahraman'a ve tüm teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek ve Kocasinan'dan daha nice milli gururlar yetişecektir. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ