Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda İki Önemli Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda İki Önemli Başarı Elde Etti

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası\'nda İki Önemli Başarı Elde Etti
23.07.2025 11:56  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Çekya'nın Ostrava şehrinde düzenlenen 2025 Yıldızlar-Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kenan Eren Kahraman ile Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün milli masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman ile Antrenör Kemal Balım, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 2025 Yıldızlar-Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Şampiyonada mücadele eden Yıldız Erkekler Milli Takımı, Kenan Eren Kahraman'ın da katkılarıyla Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Kahraman, çift erkekler kategorisinde partneri Görkem Öçal ile birlikte Avrupa üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

4 antrenör eşliğinde 16 sporcu ile katılınan şampiyonada, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ayten Ceren Kahraman Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele ederken, Kayseri Masatenisi İl Temsilcisi ve aynı zamanda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Kemal Balım da Yıldız Bayanlar Milli Takımı'nın antrenörü olarak yer aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise uluslararası arenada elde edilen başarılardan dolayı milli sporcuları tebrik ederek, "Kenan Eren Kahraman'ın hem takım olarak Avrupa ikinciliği hem de çiftler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü elde etmesi, gurur kaynağı olmuştur. Bu başarı sadece bir spor müsabakasının sonucu değil; yıllardır süren emek, disiplinli çalışma ve kararlılığın bir ürünüdür. Kocasinan Belediyesi olarak, gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini keşfetmesi ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Spor kulübümüz bünyesinde yetişen gençlerimiz, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda ahlaki duruşları ve örnek kişilikleriyle de bizleri gururlandırıyor. Masa tenisi branşında özellikle son yıllarda yakaladığımız ivme ile adımızdan söz ettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü olarak Türkiye genelinde en fazla milli sporcu gönderen kulüpler arasında yer almak, bizim için büyük bir onurdur. Masa tenisi takımımız, Kayserispor'dan sonra Süper Lig'de mücadele eden ikinci takımımızdır. Bu da Kayseri'nin spordaki gücünü ortaya koymaktadır. Sporcularımızın uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla mücadele etmeleri, Türk Bayrağını dalgalandırmaları ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeleri, bizlere her seferinde tarifsiz bir sevinç yaşatıyor. Özellikle Kenan Eren gibi altyapımızdan yetişen sporcularımızın Avrupa kürsüsünde yer alması, gençlerimize ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın somut göstergesidir. Bu vesileyle başta Kenan Eren Kahraman olmak üzere, başarıda emeği geçen antrenörlerimiz Halil Adak ve Kemal Balım'a, Ayten Ceren Kahraman'a ve tüm teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek ve Kocasinan'dan daha nice milli gururlar yetişecektir. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda İki Önemli Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti

11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 11:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda İki Önemli Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.