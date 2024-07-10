Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye Aile Sağlık Merkezi İmzalandı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye Aile Sağlık Merkezi İmzalandı

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yeşil Mahalle\'ye Aile Sağlık Merkezi İmzalandı

Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever işbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye yapılacak olan aile sağlık merkezi için Valilikte protokol imzalandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda kalkındırmaya devam ettiklerini belirtti.

10.07.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever işbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye yapılacak olan aile sağlık merkezi için Valilikte protokol imzalandı. Türkiye'ye model ve marka olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı; kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal ve sağlık gibi her alanda kalkındırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kayseri Valiliği Konferans Salon'unda düzenlenen imza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve Hayırsever Kemal Yiğit ile ailesi katıldı.

Hayır işlerine vesile olduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye ilk geldiğinden bugüne kadar hayır işlerine şahitlik ettiğini belirterek, "Bu şehirde olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Vali Gökmen Çiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün hayırlı bir gündeyiz. Kemal Yiğit Amcamız, daha önce bir aile sağlık merkezi yapmıştı. Ayrıca üniversitemizin Üroloji bölümüne hayırda da bulunmuştu. Yine bugün de bizim ihtiyacımız olan Yeşil Mahalle'de üç birimli aile sağlık merkezi yapacak. Kemal Amcamıza hem minnetimi ifade ediyorum hem de hayırları durmadan devam ettiği için teşekkür ediyorum. Biz inançlı insanlarız, bu hayırlar hem bu dünya da hem de öbür dünyada karşımıza çıkacak. Allah razı olsun. Kayseri'mize hayırlı olsun. Bu vesileyle vesile olan Başkanımıza teşekkür ediyorum".

Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise "Öncelikle Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah, bereket versin. Kemal Amcamızın daha önce bir aile sağlık merkezi yaptıktan sonra bu ikincisini yapacak. Evlatlarıyla birlikte yeni hayırlara yapmak nasip olsun. Kayseri'mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Hedefimiz, ilçemizde ihtiyaç olan bölgelerde aile sağlık merkezi, kütüphane ve sosyal donatılar yaparak, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir Kocasinan sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Hayırsever Kemal Yiğit'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da "İhtiyaçlar noktasında Kemal Yiğit Abimizle birlikte bölgede gezdik. Vatandaşların talepleri ve nüfus artışını esas alarak bölgede bir aile sağlık merkezinin ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Bu vesileyle Allah hayrını kabul etsin" diye konuştu.

Hayırsever Kemal Yiğit ise sağlık alanında eskiden çok zorluklar yaşadıklarını belirterek, bundan dolayı iki tane sağlık ocağı yaptırdığını ve Allah ömür verirse yine sağlık ocağı yaptıracağını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye Aile Sağlık Merkezi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi ve Hayırsever İşbirliğiyle Yeşil Mahalle'ye Aile Sağlık Merkezi İmzalandı - Son Dakika
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