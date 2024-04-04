Kocasinan\'da 24 çift 04.04.2024 tarihinde evlendi

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 24 çift, 04.04.2024 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi'nin Nikah Salonu'nda özel günde yoğunluk yaşandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 04.04.2024 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.
Yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni nikah salonunda çiftler, en mutlu 'Evet'ini çok daha modern bir salonda dediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 04.04.2024 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 24 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Geçen yıl, daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmete sunduğumuz yeni nikah salonu, Kayseri'mize çok yakıştı. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada 'Evet' diyor. Böylesine nezih bir ortamda çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 04.04.2024 tarihinde 24 çiftin nikahlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Nikah Memuru Alper Çandıroğlu ise "Kimileri için özel bir gün, kimileri için ise denk geldi. Nikahlarımızı kıymaya devam ediyoruz. 04.04.2024 tarihi özel bir gün. Bazıları özel olması anlamında bugüne denk getirdiler. Nikahlarımızı Kocasinan Belediye'mizin yeni nikah salonunda kıymaya devam ediyoruz. Bugün gün boyunca 24 tane nikahımız var ve mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Bizim içinde özel bir gün. Böyle bir günde çiftlerimizin mutluluklarına şahitlik etmek, bizim içinde özel bir gün. Senede bir çok nikah kıyıyoruz ama böyle özel bir günde de nikahları kıymak bizim içinde mutluluk verici bir anı oluyor" diye konuştu.
Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını istediklerinden dolayı bu tarihi beklediklerini belirten genç çiftler ise "Unutulması zor bir tarih olan bu özel günde nikahımızın olması bizlere güzel bir anı oldu. Bu mutlu günümüzde böyle imkanlar sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Nikahı kıyılan çiftlerin aileleri ise daha modern ortamda daha güzel hizmet verildiği için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kocasinan'da 24 çift 04.04.2024 tarihinde evlendi - Son Dakika
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