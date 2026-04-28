Kocasinan'da bayram havasında geleneksel değerlerle renklenen çocuk şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 13:14  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği", çocuklara ve ailelere unutulmaz bir gün yaşattı. Bayram havasında geçen etkinlikte hem eğlenen hem de geleneksel değerlerle buluşan çocuklar, gün boyu hoşça vakit geçirdi. Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız." dedi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen şenlik, Yakut Mahallesi'ndeki Kadir Has Fuar Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi, Spiderman ve Elsa karakterleri, palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri, sosis balon etkinlikleri ile çeşitli ikramlar yer aldı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirildi.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için her alanda daha donanımlı yetişmeleri adına imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Kulübü bunlardan birkaçıdır. Sadece şehrin imarıyla güzelleşmesiyle, daha temiz bir çevrede, daha sağlıklı bir ortamda yaşamak elbette önceliğimizdir ama bunlarla yetinmiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunabilmek, onların daha donanımlı yaşamaları için imkanlar oluşturuyoruz. Çocuk Kulübü'nün yanı sıra çocuklarımızın fiziksel olarak gelişmelerine katkı sağlayan Kocasinan Spor Kulübümüzle şampiyon sporcular yetiştiriyoruz. 7'den 70'e herkesin belediyesi olma, 7'den 70'e herkesin hayatı içerisinde bir yer bulabilmenin kaygısı içerisinde bunları yapıyoruz. Bizim için gençler ve çocuklar pozitif ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, istikbalimizdir. Onlar için ne yapsak azdır. Anne ve baba, çocuğu için elinden geldiğince her şeyi yapar. Biz de belediye olarak bütün çocuklarımıza aynı hassasiyetle, bir babanın ve annenin göstermiş olduğu hassasiyetle onların daha güzel yetişmesi için çalışıyoruz. İnşallah Kayseri'de yaşayan daha çok hemşehrimizin hayatına dokunmak için yoğun gayret ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, bu şehirde yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Çocuklar da unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikleriyle gün boyu hoşça vakit geçiren Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saran'dan futbolculara son emir
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:52:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.