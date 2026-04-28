Kocasinan\'da bayram havasında geleneksel değerlerle renklenen çocuk şenliği

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Şenliği", çocuklara ve ailelere unutulmaz bir gün yaşattı. Bayram havasında geçen etkinlikte hem eğlenen hem de geleneksel değerlerle buluşan çocuklar, gün boyu hoşça vakit geçirdi. Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız." dedi.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen şenlik, Yakut Mahallesi'ndeki Kadir Has Fuar Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi, Spiderman ve Elsa karakterleri, palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri, sosis balon etkinlikleri ile çeşitli ikramlar yer aldı. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirildi.

Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için her alanda daha donanımlı yetişmeleri adına imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Kulübü bunlardan birkaçıdır. Sadece şehrin imarıyla güzelleşmesiyle, daha temiz bir çevrede, daha sağlıklı bir ortamda yaşamak elbette önceliğimizdir ama bunlarla yetinmiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına dokunabilmek, onların daha donanımlı yaşamaları için imkanlar oluşturuyoruz. Çocuk Kulübü'nün yanı sıra çocuklarımızın fiziksel olarak gelişmelerine katkı sağlayan Kocasinan Spor Kulübümüzle şampiyon sporcular yetiştiriyoruz. 7'den 70'e herkesin belediyesi olma, 7'den 70'e herkesin hayatı içerisinde bir yer bulabilmenin kaygısı içerisinde bunları yapıyoruz. Bizim için gençler ve çocuklar pozitif ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, istikbalimizdir. Onlar için ne yapsak azdır. Anne ve baba, çocuğu için elinden geldiğince her şeyi yapar. Biz de belediye olarak bütün çocuklarımıza aynı hassasiyetle, bir babanın ve annenin göstermiş olduğu hassasiyetle onların daha güzel yetişmesi için çalışıyoruz. İnşallah Kayseri'de yaşayan daha çok hemşehrimizin hayatına dokunmak için yoğun gayret ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, bu şehirde yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Çocuklar da unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, kendilerine böyle bir hizmet sunulduğu için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikleriyle gün boyu hoşça vakit geçiren Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ