Kocasinan\'da Dost Market ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan Dost Market'i ziyaret etti. Projeyle devletin şefkat elini doğrudan vatandaşlara uzattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Marketimize gelen her aile, ihtiyaç duyduğu ürünleri A'dan Z'ye temin edebiliyor. Dost Market, yılın 12 ayı boyunca hemşehrilerimizin yanındadır" dedi.

Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Market'teki raflarda yer alan ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, marketin, Kocasinan bölgesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşlara et, süt, yumurta, bakliyat, temel gıda ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek hizmetler sunduklarını vurgulayarak, "Dost Market ve Dost Mağaza olarak ailelerimize ve hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Marketimize gelen her aile, ihtiyaç duyduğu ürünleri temin edebilir. Et, süt, yumurta, bakliyatlar ve temizlik malzemelerine kadar her türlü ürünü bulabileceğiniz marketimiz, yılın 12 ayı boyunca Kocasinan'da yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hizmetindedir. Bu hizmeti devam ettirmenin gayreti içindeyiz. Her geçen gün mahallelerdeki vatandaşlarımıza ulaşmayı ve ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Haftanın altı günü, cumartesi dahil olmak üzere marketimiz hizmet vermektedir. Alışveriş yapan hemşehrilerimize güler yüzle ve en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Market'te alışveriş yapan vatandaşların, sosyal durumlarına göre belirlenip, nüfus sayısı ve ihtiyaçlarına göre "Dost Eli" kartı verildiği bildirildi. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartlarındaki para puan limiti kadar ürün alarak, markette alışveriş keyfini yaşayabiliyorlar. - KAYSERİ