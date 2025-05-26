Kocasinan'da Okul Sporları Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kocasinan'da Okul Sporları Satranç Turnuvası Başladı

Kocasinan\'da Okul Sporları Satranç Turnuvası Başladı
26.05.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Kocasinan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası, Kadir Has Kongre Merkezi'nde başladı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvanın çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 'Okul Sporları Satranç Turnuvası' başladı. Turnuvanın startını veren ve çocuklara başarılar dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik yaptığımız çalışmalarla onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği evlatlarımızdır" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Satranç Turnuvası'na Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Süleyman Çağlıköse, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası'nın ilk gününde minik sporcularla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, turnuvanın çocukların zeka sporuyla hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağladığını belirterek, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu amaçla çocukları ve gençleri satrançla buluşturmak için bir tesisimizi satranca ayırdık. Kayseri'de tek Türkiye'de sayılı olan tesisimiz şimdiden örnek oldu. Ayrıca zeka oyunlarının eğitim açısından önemini bildiğimiz için geçtiğimiz yıllarda 'Kocasinan IQ' merkezini hayata geçirdik. Burada çocuklarımızın problem çözme, düşünme ve hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele etme becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi içindir. Onların geleceği adına huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle turnuvaya katılan çocuklarımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Satranç oynayan çocukların aileleri ise Kocasinan Belediyesi'nin çocukların yetenek gelişimine verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Okul Sporları Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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