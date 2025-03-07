Kocasinan\'da Ramazan Bereketi: Başkan Çolakbayrakdar Yaylacı Ailesini Ziyaret Etti

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Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte yaşamak için büyük bir hassasiyet gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu kez de AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile birlikte Yaylacı ailesini ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan'ın huzur ve bereket ikliminin Kocasinan'da ayrı bir atmosferde yaşandığını ifade etti.

Yeşilmahalle'de ikamet eden Mikail (39) ve Sibel (33) Yaylacı çiftinin misafir olan konuklar, ev sakinleriyle özellikle çocuklarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. İftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ramazan ayının güzelliklerini Kocasinan'da tüm hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede her akşam iftar, teravih ve sonrasında farklı bir mahallemizde vatandaşlarla buluşuyoruz. Gerek iftar sofraları gerekse teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Mahalleleri ziyaretimizde, vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Vatandaşlarımızla buluşmamızda sadece sohbeti değil, ekmeğimizi, mutluluğumuzu ve hüznümüzü de paylaşıyoruz. Birlikte huzurla geçireceğimiz nice ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaylacı ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti. - KAYSERİ