Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'nda Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından sahaya inerek esnaf ve vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını da ziyaret eden Başkan Mutlu, "Konak'ın her yerini adım adım dolaşacağız. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ve Konak'ı el birliği ile kalkındıracağız. Esnaf ve vatandaşla Konak için birlikte 5 yıl omuz omuza çalışacağız" dedi.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, üç gün süren Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ilk ziyaretine esnafla başladı. Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasından yürüyerek Anafartalar Çarşısı'na giden Başkan Mutlu, ilk olarak Tarihi Basmane Karakolu'nda ziyaret etti ve Polis Haftası'nı kutladığı memurlara iyi nöbetler dileğinde bulundu. Ardından Tarihi Altınpark Kıraathanesi'ne geçen Başkan Mutlu, vatandaşla ve bölge esnafıyla bayramlaştı. Anafartalar Caddesi boyunca esnafın istek ve önerileri dinleyen Başkan Mutlu, tüm sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını ifade ederek, bölgedeki gerek metruk yapıların gerekse yolların temizliğinin bir an önce yapılması için talimat vereceğini söyledi. Anafartalar Caddesi'nin ardından Havra Sokağı'na ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na yürüyen Başkan Mutlu, tüm esnafla kucaklaştı. Tebrik ve başarı dileklerini kabul eden Mutlu, sık sık esnaf ve vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi.
"KONAK'I ADIM ADIM DOLAŞACAĞIZ"
Başkan Mutlu'ya, Tarihi Kemeraltı Çarşısı meydanda bulunan şadırvan çevresinin ışıklandırmasının artırılması talebinde bulunuldu. Akşam saatlerinde hem kolaylıkla alışveriş yapılabilmesi hem de güvenlik açısından ışıklandırmanın yetersiz olduğunu ileten esnafa, çözüm sözü veren Başkan Mutlu, bayramın ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı çok canlı bulduğunu ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, "Esnafının ve vatandaşın daha rahat koşullar altında alışveriş yapabilmesi, akşamları da çarşının yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Gerekli aydınlatılmanın yapılması için talimat vereceğim. Çalışmak için ilk adımı attık. Sorunları, istek ve şikayetleri yerinde öğrenmek ve tespit etmek adına sık sık Konak'ın her yerini adım adım dolaşacağız. Dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ve Konak'ı el birliği ile kalkındıracağız. Esnaf ve vatandaşla Konak için birlikte beş yıl omuz omuza çalışacağız" dedi.
Başkan Mutlu, Milli Kütüphane Caddesi'ne yer alan Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nde mesai yapan polislerin de haftasını kutlayarak gezisini noktaladı.
Son Dakika › Yerel › Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
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