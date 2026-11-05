Konak Belediye Meclisi, İŞKUR\'la 2027\'de 100 geçici personel istihdamına yetki verdi

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Toplantısı'nda Alsancak ve Hatay'daki K planlarına yönelik itirazlar komisyona sevk edilirken, ihtiyaç halinde İŞKUR aracılığıyla 100 geçici personel istihdam edilmesi için yetki alındı. Mecliste ayrıca mahalle muhtarlıklarının hizmet giderlerine destek sağlanması da karara bağlandı.

Konak Belediye Meclisi, kasım ayı birinci birleşimi için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun başkanlığında toplanan mecliste, ilçeye dair önemli kararlar oylandı. Alsancak ve Hatay'daki K planlarına yönelik itirazların görüşülerek komisyonlara sevk edildiği mecliste, 2027 yılı içerisinde ihtiyaç duyulması halinde İŞKUR aracılığıyla geçici süreli 100 personel istihdam edilmesi için de yetki alındı. Ayrıca mahalle muhtarlıklarının hizmet giderlerine destek sağlanması kararlaştırıldı.

"BİR GÜN BİLE GECİKMEDEN BİNALARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ"

Mecliste ilk olarak Alsancak ve Hatay Bölgesinde Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K) sınırları belirlenerek bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin itirazlar görüşüldü.

Alanlara dair itiraz dilekçeleri gündeme gelirken konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları kaydetti:

"İzmir depreminden beri bu kentin gündeminde olan ve rutin olarak uygulanan bir uygulama. Eviniz depremden zarar gördü ya da süre içinde statik bütünlüğünü korumak konusunda zamana yenik düştü. Yıkmak ve yerine bina dönüşümü yapmak istiyorsunuz. Yeni imar yönetmeliği burada size eski haklarınızı tanımıyor. Ancak evi de almış ve yaşıyorsunuz, dolayısıyla aynı koşullara sahip olmak istiyorsunuz. K koşulları bunu sağlıyor. Sizin mevcut imar haklarınızı koruyan bir uygulama. Dolayısıyla çok rutin bir iş bu 5 yıldır yapılan. Ara ara yıllık uzatılan bir uygulama. Büyükşehir bu süreci uzattı, biz de bunu destekliyoruz. K koşulu olmazsa yenileme şansı kalmıyor açıkçası konutları. Bunlar da son derece teknik itirazlar. Bunu imar komisyonuna gönderip itirazların sonuçlanmasını ve bu uygulamanın sürmesini istiyoruz. Çünkü ruhsat sürecinde bekleyen vatandaşlarımız var. Bir gün bile gecikmeden bu kişilerin binalarının dönüşümünün önünü açmak istiyoruz."

İtirazlar, görüşülmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna sevk edildi.

100 KİŞİLİK GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI İÇİN YETKİ ALINDI

Mecliste, 2027 yılı içerisinde gerekli durumlarda İŞKUR üzerinden 100 geçici personel istihdam edilmesi için yetki alan Başkan Mutlu, gelen sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"İŞKUR'un yürüttüğü bir sistem bu. En acil ihtiyaç duyduğunuz konu neyse geçici işçi istihdam ediyorsunuz 5 aylık. Saha elemanı eksikliğimiz var. Temizlik, Fen İşleri ya da Park ve Bahçeler'de çalıştırmak üzere yaklaşık 100 kişilik geçici 5 aylık çalışacak işçi izni istiyoruz. Bunları yapan belediyeler var. Şehrin ihtiyacı olan durumlarda biz de bu olanaktan yararlanmak istiyoruz. Budama dönemi oluyor mesela herkes hizmet istiyor. Burada geçici işçi ile bu sorunu çözebiliriz. Bu bir yetki sadece. 2,5 yıldır bundan uzak durduk. Bugünden yarına illaki yapacağımız bir istihdam değil. Ama çok zor durumda kalırsak, çeşitli dönemlerde yanıt veremediğimiz işler için yetki alıyoruz. Biz geldiğimizde personel sayısı 2 bin 20 idi. Şu an bin 910. 100 kişi azalttık. Keyfi işten çıkarmak benim dünya görüşüme uygun değil. Ama kim ki çalışmıyor, kim ki işini kaytarıyor onlara da acımıyoruz. Disiplin mekanizmamız son derece tutarlı bir şekilde çalışıyor. Sonuçta Konak Belediyesi'nde çalışmanın Türkiye'nin bugünkü koşullarında bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda Konak Belediyesi gibi bir belediyede istihdam ediliyorsanız bunun kıymeti bilinsin istiyorum. Kimseyi keyfi işten çıkarmadık, çıkarmayız da."

YENİ BİNA HAKKINDA SON DURUMU AKTARDI

Basmane'deki yeni hizmet binasının son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, "Yeni binada her şeyimiz hazır sadece asansörümüz gelmedi ama grup odalarımıza kadar her şey hazır. Asansör takılmadığı için ne kadar önlem alınsa da şu anda yapı güvenliği açısından o binada dolaşmamız doğru değil. Gerçekten Konak Belediyesi'ne yakışır güzel bir bina oldu" diye konuştu.

MUHTARLIKLARA DESTEK KARARI

Mecliste ayrıca mahalle muhtarlıklarının elektrik, su, internet ve telefon gibi hizmet giderlerine ilişkin ihtiyaçlarının, belediyenin bütçe imkanları, ihtiyaçların niteliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde idarece değerlendirilerek, uygun görülenlerin ayni yardım ve destek kapsamında karşılanması kararlaştırıldı.