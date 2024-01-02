Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Cinkılıç\'ın Son Yolculuğu

Bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybeden Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Cinkılıç, Konak Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından kırmızı karanfillerle son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Cinkılıç'ın Konak'a hizmet ettiğini vurgulayarak, "Belediyeciliği çok iyi bilen ağabeylerimizdendi. Büyük bir kayıp, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybeden Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Cinkılıç (78) için uzun yıllar bürokrat olarak hizmet ettiği, daha sonra meclis üyesi olarak görev aldığı Konak Belediyesi önünde bugün tören düzenlendi. Belediye'nin Basmane'deki hizmet binası önünde yapılan törene, Konak Belediye Başkanı veİzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, Konak Belediye Meclisi üyeleri, Konak Belediyesi bürokratları, çalışanları ile Cinkılıç'ın ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

"BU KENTE HİZMET ETTİ"

Törende konuşan Başkan Batur, sadece çalışma arkadaşını değil, uzun yıllardan beri tanıdığı bir ağabeyini kaybettiğini dile getirdi. Batur, "Yolun sonu diye geldiğimiz nokta bu. Bu kente hizmet etmiş, Konak'a büyük hizmetleri olmuş, geçmişten bu yana tanımaktan onur duyduğum çok değerli büyüğüm Mustafa ağabeyimi bugün ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. 1989 yılından beri tanıdığım bir büyüğümdü. Geçmişte gidip akıl aldığımız, yön aldığımız değerli büyüklerimizden biriydi. Gerçekten mesleğini en iyi şekilde icra eden, kentlinin ve kentin geleceği için yapılacak her çalışmada önder olmuş biriydi. Belediyeci geldi, belediyeci olarak vefat etti. Belediyeciliği çok iyi bilen ağabeylerimizdendi. Büyük bir kayıp, hepimizin başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın" diye konuştu.

Mustafa Cinkılıç, Konak Belediyesi önünden son yolculuğuna kırmızı karanfillerle uğurlandı.

MUSTAFA CİNKILIÇ, KİMDİR?

Mustafa Cinkılıç, 1945 yılında Sivas'ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Yapı Kontrol ve Yıkım Amirliği, Fen İşleri ve Harita Müdürlüğü'nde çalışan Cinkılıç, 1984-1989 yılları arasında Konak Belediyesi'nde imar müdür yardımcısı, imar müdürü, 1989-2001 yılları arasında da teknik başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1985-2001 yılları arasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda belediyeyi temsil etti. 2009 ve 2019 dönemlerinde Konak Belediyesi Meclis Üyesi olan Cinkılıç, İnşaat Mühendisleri Odası'nda da görev aldı. İzmir Sivaslılar Vakfı'nın Kurucu Başkanı olan Cinkılıç, evli ve 2 çocuk babasıydı.