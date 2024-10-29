Konak Belediyesi, Narin Güran'ın Adını Taşıyan Parkı Açtı - Son Dakika
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Konak Belediyesi, Narin Güran'ın Adını Taşıyan Parkı Açtı

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Konak Belediyesi, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini Kocakapı Mahallesi'nde yaptıkları parka verdi. Açılışta Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülke inşa etme mücadelesi verdiklerini vurguladı.

29.10.2024 10:48  Güncelleme: 11:08
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Kocakapı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini verdi. Parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülke inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Konak Belediyesi, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini, Kocakapı Mahallesi'nde yapılan parka verdi. Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde gerçekleştirilen açılışa, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, meclis üyeleri, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Başkan Mutlu, açılışa yoğun ilgi gösteren çocuklara, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla Türk bayrağı hediye etti.

"Cumhuriyet, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yaşamın teminatıdır"

Cumhuriyet'in 101'inci yılında Konak'ın çocuklarına yeni bir park alanı armağan ettiklerini belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldikten sonra nerelere park yapabiliriz diye baktık. Bulduğumuz alanlardan biri de burasıydı. Seçim zamanı bu mahalleye çok geldim ve adil bir kentte eşit yurttaşlar olacağımızın sözünü verdim. Önümüzdeki dönemde de yeni parklar açmaya devam edeceğiz. Konak'ın çocukları kendini öteki hissetmeyecek. Başka mahallede var, bizim mahallemizde niye yok duygusunu hiçbir çocuğun yaşamasını istemiyorum. Cumhuriyet, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yaşamın teminatıdır. Biz laik ve demokratik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için büyük mücadele içindeyiz" dedi.

Diyarbarkır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in ismini taşıyan parkın, adalet ve eşitlik talebinin bir sembolü olacağını dile getiren Başkan Mutlu, "Biz Konak'ta Narin'imizin adını yaşatmak, hem de çocukların oyunlar oynadığı bir parkta yaşatmak istedik. Bu yüzden yeni yapılan parkımıza Narin ismini verdik. Narin ve onun gibi hayattan koparılan kız çocuklarının sesi olmayı sürdüreceğiz. Çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülke inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Parkımızın açılışına katılan tüm çocuklara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalleye kazandırılan park alanı için Başkan Mutlu'ya teşekkürler eden Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak ise "Başkanımız bu park projesinin hayata geçeceğini söylediğinde çok duygulanmıştım. Parkımıza Narin adını verince daha çok duygulandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerinde yer alan Narin Parkı'nda yeni nesil ahşap oyun gruplarının yer aldığı bir çocuk oyun alanı oluşturulurken, parkın çimlerini ve yeşil dokusunu korumak için de akıllı sulama sistemi kuruldu. Çınar ağaçlarının gölge yapacağı parktaki oturma alanları ise modern dizayn edilmiş parkletler ile kaplandı. Ayrıca park çevresinde gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarıyla alan yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Konak Belediyesi, Narin Güran\'ın Adını Taşıyan Parkı Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak Belediyesi, Narin Güran'ın Adını Taşıyan Parkı Açtı - Son Dakika

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