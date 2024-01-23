Konak Belediyesi Personeli Dürüstlüğüyle Örnek Davranış Sergiledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, görevini yaptığı sırada bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen temizlik işleri personeli Mehmet Hüseyin Söğüt'e, dürüstlüğü ve duyarlılığı için teşekkür etti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 304 Sokak'ta görev yaparken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Hüseyin Söğüt'le bir araya gelerek örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Başkan Batur, 304 Sokak üzerinde temizlik çalışması esnasında içinde TL, döviz ve banka kartlarının bulunduğu bir cüzdan bularak, sahibine ulaştırmak için amirlerini ve emniyeti bilgilendiren, daha sonra da cüzdanı sahibine teslim eden Söğüt'le gurur duyduklarını belirtti.

Konak Belediyesi emekçilerinin her zaman duyarlı olduğuna ve Konak'a hizmet üretirken iş ahlakıyla dürüstlüğü ön planda tutarak çalıştığına vurgu yapan Başkan Batur Söğüt'ü altınla ödüllendirdi. Örnek davranışından dolayı teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Belediyemize yakışır, şahsına yakışır bir hareketle, bulduğun, vatandaşa ait bir emaneti yerine teslim ettin. Belediyemizde böyle duyarlı, dürüst, namuslu personellerimizin çalışması bize onur veriyor. Konak Belediyesi'nde çalışan kardeşlerimizin, iş arkadaşlarımızın duyarlı olmasının kamuoyuna duyurulması açısından da önemliydi. Sana, bu duyarlılığın için teşekkür ediyorum. Amirlerinden, müdürlerinden aldığım bilgiye göre de çalışkanlığınla, işine sahip çıkmanla örnek bir çalışanımızsın."