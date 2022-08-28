Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu

28.08.2022 10:50
Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu

Konak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, içindeki Macera Parkı ve Macera Kafe ile birlikte kısa sürede yurttaşların cazibe merkezi oldu. Aydın Erten Rekreasyon Alanı, açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olurken sadece ağustos ayının ilk üç haftasında Macera Parkı'nı 2 bin 600 kişi gezdi.

Konak Belediyesi tarafından kente kazandırılan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, içindeki Macera Parkı ve Macera Kafe ile birlikte kısa sürede yurttaşların cazibe merkezi oldu. Aydın Erten Rekreasyon Alanı, açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olurken sadece ağustos ayının ilk üç haftasında Macera Parkı'nı 2 bin 600 kişi gezdi.

Konak Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına kiraladığı, inşa ve yeniden düzenleme yaparak kente kazandırdığı Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Konaklıların yeni eğlence ve dinlenme merkezi oldu. 80 dönüm alan üzerine kurulu, eşsiz körfez manzarası ile vatandaşlara kapılarını açan Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Macera Parkı ve Macera Kafe ile ziyaretçilerine kentin içinde eşsiz bir eğlence ve dinlenme olanağı sağlıyor.

Her yaştan ziyaretçiye alternatif eğlenme ve serbest zaman geçirme imkanı sunan Macera Parkı, ağustos ayının ilk üç haftasında 2 bin 600 macera tutkununu ağırladı. Trambolin, zip line, dev salıncak, büyük ip parkuru, küçük ip parkuru, tüfek atış poligonu ve zip coaster ile her yaş grubuna hitap eden Macera Parkı'nda güvenlik kurallarının tam ve doğru biçimde uygulanabilmesi için uyarı levhaları ile bilgilendirme yapılırken görevli personel ve eğitmenler de Macera Parkı'nda bulunan ziyaretçilere yardımcı oluyor.

Gün boyu ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda ateşsiz mangal yapma olanağının yanında isteyen vatandaşların yararlanabileceği bir de kafeterya bulunuyor. Kahvaltı ve gün boyu yiyecek-içecek servisinin yapıldığı Macera Kafe, uygun fiyat ve lezzet bakımından ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Self servis hizmet veren Macera Kafe'de özellikle hafta sonları serpme kahvaltı büyük ilgi görüyor.

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız Cengiz Kurtoğlu: Üç Kuşak Üç Uşak Cengiz Kurtoğlu: Üç Kuşak Üç Uşak
Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
08:02 Japonya, suikasta uğrayan eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için 1,8 milyon dolarlık bütçe ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:50:42. #1.13#
SON DAKİKA: Konak'taki Aydın Erten Rekreasyon Alanı Çekim Merkezi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement