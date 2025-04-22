Konak Belediyesinde Maaş Krizi: İşçiler Grev Tehdidinde Bulundu

Bir süredir maaş krizinin yaşandığı Konak Belediyesinde, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamaması ve maaşların eksik yatırılması sebebiyle çalışanların iş yavaşlatma eylemi sürüyor.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Aynı zamanda maaşların da eksik yatması nedeniyle Konak Belediyesi önünde işçiler bugün tekrar toplandı. Sloganlar atarak halay çeken işçiler, belediye yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Grup adına konuşan Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, "Anlaşma olmazsa 7 Mayıs'ta Konak Belediye işçisi süresiz greve çıkacak. Biz bu konuda kararlıyız. Amacımız, toplu sözleşmenin masada bitmesi. Ancak Sodemsen'in, işveren yetkililerinin ve belediye yönetiminin duyarsız, umursamaz ve ciddiyetsiz tavırlarından dolayı biz bugün Konak Belediyesi işçileri ile birlikte grev yapıyoruz. Şu anda yarım gün çalışıyoruz. İlerleyen süreçte tam gün çalışmamalar başlayacak" diye konuştu. - İZMİR