Konak'ta 113 mahallenin 57'ye düşürülmesine CHP'li Kazımoğlu tepki gösterdi - Son Dakika
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Konak'ta 113 mahallenin 57'ye düşürülmesine CHP'li Kazımoğlu tepki gösterdi

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Konak\'ta 113 mahallenin 57\'ye düşürülmesine CHP\'li Kazımoğlu tepki gösterdi
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CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, mahalle sayısını 113'ten 57'ye düşürecek birleştirme kararına tepki gösterdi. Muhtarların bilgilendirilmediğini savunan Kazımoğlu, 15-20 mahalleyi kapsayan değişime karşı olmadıklarını, ölçek ve yönteme ise itiraz ettiklerini belirtti.

(İZMİR) - CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, ilçede mahalle sayısını 113'ten 57'ye düşürecek birleştirme kararına tepki göstererek, muhtarların süreç hakkında bilgilendirilmediğini savundu. Kazımoğlu, düzenlemenin kapsamına ve kararın alınış yöntemine tepki gösterdi.

CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, ilçede mahalle sayısını 113'ten 57'ye düşürecek birleştirme kararına ilişkin muhtarların katılımıyla ilçe başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Mahallelerin birleştirilmesine yönelik çalışmanın muhtarlara danışılmadan yürütüldüğünü savunan Kazımoğlu, belediye meclis komisyonlarında görüşülen düzenleme ile meclise getirilen teklifin kapsamının farklı olduğunu ileri sürdü.

Mahalle birleştirmelerinin Konak tarihinde gerçekleştirilen en kapsamlı değişikliklerden biri olduğunu ifade eden Kazımoğlu, 50'den fazla muhtarı ilgilendiren süreçte herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi. Meclisteki siyasi parti gruplarına yapılan sunumun ardından yeniden değerlendirme yapılacağının belirtildiğini ancak konunun doğrudan meclis gündemine getirildiğini kaydeden Kazımoğlu, "Kim yangından mal kaçırıyor, bunu anlamış da değiliz" dedi.

"BU ÖLÇEKLİ BİR DEĞİŞİKLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN KARŞISINDAYIZ"

İstanbul'da yaşanan sel felaketine işaret eden Kazımoğlu, "Biz istiyoruz ki bu canım şehrimizi, İzmir'imizi en güzel şekilde, en yaşanılabilir şekilde imar edelim. Örnek bir şehir olsun. Ülkemizde örnek bir yaşam alanı olsun. Ama bu acelenin nedenini anlayabilmiş değiliz. Komisyonlara 20 mahalle getirip Meclis'ten 50 mahalle geçirmenin açıklamasını da sağlıklı bir şekilde almış değiliz. Ben Meclis'te bu önerge geldiğinde, oylanırken yaptığım konuşmada da belirttim. Dedim ki biz muhtarlarımızı gezdik, sorduk. Bölge halkının bundan haberi yok. Bu mahalleler haritada küçük görünebilir ama buralar sorunlu mahalleler, buralar sorunlu bölgeler. Bunları bu kadar büyütürseniz hizmette aksaklıklar yaratır. Bunları muhtarla konuşmadan, bölge halkının görüşünü almadan, onları dinlemeden bu şekilde kentleri masa üstünde yaptığınız toplantılarla şekillendiremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Mahalle birleştirmelerine yönelik itirazlarının, yalnızca kararın alınış yöntemiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Kazımoğlu, düzenlemenin kapsamına da karşı çıktıklarını açıkladı. Yasal gereklilikler doğrultusunda 15-20 mahalleyi kapsayan bir değişikliği desteklediklerini ancak düzenlemenin daha fazla mahalleyi içine almasına itiraz ettiklerini bildiren Kazımoğlu, "15-20 mahalleyi kapsayan, ihtiyaç dahilinde kanuni sınırların gerektirdiği değişime karşı değiliz. Hukuki çerçevede bu değişimin arkasındayız. Ama bu değişim 15-20 mahalleyi kapsıyor. Bunun bu ölçekli bir değişikliğe dönüştürülmesinin karşısındayız. Yöntemin ayrıca karşısındayız. Çünkü bu yöntem bizden saklanarak, halktan saklanarak, muhtarlardan saklanarak yürütülüyor" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan muhtarlar da mahalle birleştirmelerine ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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