KONESOB Başkanı Karabacak: "Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karabacak, bayramın; esnafımıza, sanatkarımıza, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlık için barışa, huzura, bolluğa ve berekete vesile olmasını temenni etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramın; esnafımıza, sanatkarımıza, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlık için barışa, huzura, bolluğa ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Sabırla tutulan oruçların ve ibadetle geçen bir ayın sonunda, sevinç ve kardeşlik duygularının yoğun olduğu bu günlere erişmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramı, hoşgörü ve barışın ön planda tutulduğu, kırgınlıkların son bulduğu ve sevgi dolu anların paylaşıldığı müstesna bir zamandır. Bu özel günler, insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine, aile bağlarının güçlendirilmesine ve büyüklerimizin hayır dualarına vesile olur. Elbette ki gayret bizden olmalı. Diğer yandan Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşu için de dua ediyoruz. Yüce Mevla yar ve yardımcıları olsun. 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca en iyi, en güzel ve en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunan, ulaşımdan, yiyecek içecek sektörümüze, sanayi ve üretimden, satış pazarlamaya kadar hayatımızın her anında olan, mahalle kültürümüzü ve dayanışma ruhumuzu diri tutup, yaşatan her bir esnaf ve sanatkarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, güçlendirsin. Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyor, iyi bayramlar diliyorum." - KONYA