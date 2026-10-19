Konserde fenalaşıp hayatını kaybeden Ramazanoğlu Sahrayıcedid\'de defnedildi

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu merkezde gerçekleşen "UnrealxJeton" adlı konserde fenalaşan üç kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan gençlerden Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, bir kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti. Yaşanan olayın ardından Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Ramazanoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Sahrayıcedid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.