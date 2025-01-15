Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş'un Ailesi: "Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş'un Ailesi: "Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz"

Geniş Video İzle

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un deprem sonrası Malatya'da konteynerde yaşamak zorunda kalan ailesi, yeni çözüm sürecine ilişkin “Bu kadar yiğitlerin canı, oraya kanları dökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları dökülmüş, ciğer sızısı; kalkıp da nasıl Bahçeli onu şey yapıyor, bunu istemiyoruz” dedi.

15.01.2025 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un deprem sonrası Malatya'da konteynerde yaşamak zorunda kalan ailesi, yeni çözüm sürecine ilişkin "Bu kadar yiğitlerin canı, oraya kanları dökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları dökülmüş, ciğer sızısı; kalkıp da nasıl Bahçeli onu şey yapıyor, bunu istemiyoruz" dedi.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü unsurları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un konteynerde yaşayan depremzede anne babası, suça bulaşanların affedilmesini istemediklerini belirtti.

Baba Niyazi Erkuş, "Konteynerde yaşıyoruz. Evimiz yoktu sosyal konut çıkmıştı onu da depremden dolayı vermediler. Depremden sonra İkizce'de bodrum verdiler bizde bodruma gitmedik, gidemedik. Sosyal konutu bir an önce vermelerini istiyoruz. Vali bey herhalde şey yapacak. Bilmiyoruz. Bizimki bu Bostanbaşı'nda yapılıyordu sosyal konut, deprem olunca iptal oldu, depremzedelere verildi" diye konuştu.

"Bizim çocuklarımız üzerinden kimsenin taviz vermesini istemiyoruz"

Şehit Babası Niyazi Erkuş, yeni çözüm süreciyle ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nasıl bir barış yaptıklarını, nasıl bir şey yaptıkları hakkında kamuoyunu bilgilendirmediler. Kamuoyunda türlü türlü şeyler söyleniyor. Yani bizim çocuklarımızı katledenleri affetme diye bir şey yok. Yani onlar cezasını çekecek. Dağdakilerini affedecek diye biz bunu kabul etmiyoruz; şehit ailesi olarak. Bizimle hiç görüşülmedi. Aslında bilgilendirmeleri lazım ama bilgilendirmediler. Bu yapılan işin içyüzünü kamuoyuna bilgi vermedikleri için biz ne yaptıklarını da bilmiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yani 'silahlar gömülecek, ya da silahlarıyla beraber gömülecekler' sözü, biz o söz üzerine inşallah öyle bir şey olmasını istiyoruz.

Başka demokrasi talepleri varsa versinler ama bizim çocuklarımızı katledenleri affetmelerini biz istemiyoruz. Bir taviz vermeye verecekler de bizim çocuklarımız üzerinden kimsenin taviz vermesini de istemiyoruz. Demokrasi talepleri varsa bizim de eksik olan yanlarımız vardır. Öyle bir hakları varsa versinler fakat suça karışan, teröre karışan kişilerin affedilmesini istemiyoruz."

"Bunu istemiyoruz"

Anne Suna Erkuş ise süreçle ilgili "Bu kadar yiğitlerin canı, oraya kanları dökülmüş, ondan sonra bu kadar annelerin gözyaşları dökülmüş, ciğer sızısı; kalkıp da onu nasıl Bahçeli şey yapıyor, bunu istemiyoruz. Bu kadar şehitlerin kanı boşa mı döküldü? Annelerin gözyaşları, ciğer sızıları yani. Bahçeli ne hakla şey yapıyor. Anlamıyoruz onu da. İki senedir burada oturuyoruz konteynerde. Ben hastayım dizlerimden. Kalkamıyorum. Yani bile bile şey yapmadılar. Bize layık görmediler" ifadelerini kullandı.

Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş\'un Ailesi: "Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz"
Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Malatya, Deprem, Piyade, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş'un Ailesi: 'Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz' - Son Dakika


23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: Konteynerde Yaşayan Şehit Serkan Erkuş'un Ailesi: "Çocuklarımızı Katledenleri Affetme Diye Bir Şey Yok, Biz İstemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.