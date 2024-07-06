Yerel

Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi, 4 araç bir birine girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdan dolayı 4 farklı kaza meydana gelirken, kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın kontrolündeki 06 BGH 352 plakalı tır köprüden indiği sırada ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yol ortasına devrilen tıra çarpmamak isteyen 4 farklı araç ise yol kenarındaki refüjlere ve bir birlerine çarptı. Kazanın ardından karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Polis ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösterdi.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.