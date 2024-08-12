Kontrolsüz kavşakta çarpışan araçlar hava yastığı sayesinde sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
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Kontrolsüz kavşakta çarpışan araçlar hava yastığı sayesinde sıyrıklarla atlattı

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler hava yastığı sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı. Yolcu konumundaki bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

12.08.2024 18:16
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İki otomobil kavşakta çarpıştı, sürücüler hava yastığı sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı

Yolcu konumundaki 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sürücüler ayakta tedavi edildi

ANTALYA - Antalya'da kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1066 sokak ile 1067 sokak kesişiminde meydana geldi. Ergin Özdemir idaresindeki 07 AVU 464 plakalı Hyundai marka otomobil, Uğur Sarıhan'ın kullandığı 34 JB 5833 plakalı Volkswagen marka araca çarptı Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak yol kenarında ki kaldırıma çıktı. Araçlardan birisi apartman bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 34 JB 5833 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Güngör Sarıhan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücüler Uğur Sarıhan ile Ergin Özdemir birbirlerini suçladı. Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları sürücülerin kazayı sıyrıklarla atlatmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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