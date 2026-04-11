Konuksayar\'da Yatalak Hastaya Ortopedik Yatak

Bitlis merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır kalça kırığı nedeniyle yatalak olan 81 kadına ortopedik yatak hediye edildi.

Bitlis merkeze bağlı Konuksayar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Saniye Albayrak, kalça kırığı nedeniyle yaklaşık 7 yıldır yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. Evde bakım hastası olan Albayrak'ın ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçildi. Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'nin talimatıyla Saniye Albayrak'a tam ortopedik yatak gönderildi. Gönderilen yatak sayesinde yaşlı hastanın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda bakımının yapılması hedefleniyor. Aile üyeleri, sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, ortopedik yatağın hem hastanın rahatlığı hem de bakım sürecinde büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Saniye Albayrak'ın oğlu, Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS