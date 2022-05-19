Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi - Son Dakika
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Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi

19.05.2022 13:09
Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Konuralp Bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Konuralp Bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Birim müdürleriyle ziyaret gerçekleştiren Günden, hem muhtarlarla tanıştı hem de onların taleplerini dinledi.

Düzce Belediyesi muhtarlarla olan iletişimi sıkı tutarak mahallelerin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Muhtarlıklardan sorumlu olan Başkan Yardımcısı Hasan Günden de muhtarları ziyaret etmeye başladı. Konuralp Bölgesindeki 5 mahalle muhtarını ziyaret eden Günden, muhtarların istek ve taleplerini not etti.

Şehit Murat Demir, Çifte Pınarlar, Terzialiler, Şehit Kemal Işıldak ve Şehit Hüseyin Kıl mahalle muhtarlıklarını birim müdürleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Yardımcısı Hasan Günden, gelen talepleri ilgili müdürlere anında iletti. Belediyelerin muhtarlarla her zaman iletişim içinde olduğunu kaydeden Günden, "Belediye olarak tüm Düzce'ye hizmet etmek için çalışırken muhtarlarımız da mahallelerimize hizmet gelmesi için özveri ile çalışıyor. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü de muhtarlarımızla uyum içinde çalışmaya özen gösteriyor. Her hafta yönetim toplantısında mutlaka muhtarlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinlememizi istiyor. Biz de bu doğrultuda çalışmaya gayret ediyoruz. Bizim vatandaşlarla aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımızla her zaman irtibat halinde olacağız. Gelen talepleri değerlendirerek sorunları uyum içinde çözeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi
Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konuralp bölgesindeki muhtarların talepleri dinledi - Son Dakika


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